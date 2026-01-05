Луна Ѓогани со ќерките правеа снешко: Јутјуберката сподели фотографии од моментот на социјалните мрежи со смешен коментар

Луна Ѓогани го искористи првото снежно утро да ги израдува своите ќерки и да ги изнесе надвор од зградата за да уживаат во зимската магија. Трите направија Снешко и се забавуваа додека крупниот снег паѓаше во Белград.

Луна Ѓогани веднаш сподели фотографии од времето поминато со своите ќерки, кои станаа рано утрово за да си играат на снегот. Тие се обидоа да направат Снешко, но бидејќи снегот не се лепи, не испадна онака како што замислуваа.

– Едвај го пречекаа снегот, дури успеавме да направиме и снешко, некој распаднат – напиша Луна забавен коментар во описот на фотографијата.

Инаку, Луна Ѓогани и Марко Миљковиќ се родители на две девојчиња, а поранешната учесничка во реално шоу еднаш зборуваше дури и за посвојување деца, а сега откри дека оваа желба сè уште не ѝ поминала.

– Мојата прва ќерка ја прифати својата сестра многу добро. Таа е исто така мала, доста посесивна, сака внимание, но ја прифати многу добро, со неа е цело време. Дури и ја храни, ѝ пее… Добро е што Лана не се жали. Навистина сум среќна што има таков однос со неа – рече Луна еднаш.

– Да можев и да имав услови, можеби би посвоила дете. Би сакала да им помогнам на сите, на сите деца на овој свет, би ги посвоила и сите животни, некако да имав голема куќа би ги посвоила сите – рече еднаш Луна, а сега откри дека оваа желба сè уште ја држи.

– Секако, ако ги имав условите и договор со сопругот да му помогнам на некого и да му го дадам животот што го заслужува.

фото: printscreen/instаgram/luna_djogani