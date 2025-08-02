Радио Милева доминира

Луна Ѓогани се поти во теретана: Со овие вежби, таа одлучи да го доведе своето тело до совршенство

2 мин. читање
Луна Ѓогани покажа мал дел од својот тренинг . Таа реши да ја усоврши својата фигура, па како и многу жени денес, се одлучи за пилатес.

Луѓето можеа да видат како Ѓогани ги совладала техниките на пилатес на реформер додека држеше голема топка за вежбање во рацете.

Луна има две ќерки Миа и Лана, а еднаш раскажа како и би посвоила.

– Да можев и да имав услови, можеби би посвоила дете. Би сакала да им помогнам на сите, на сите деца на овој свет, би ги посвоила и сите животни, некако да имав голема куќа би ги посвоила сите – рекла Луна едно време, а сега открила дека оваа желба сè уште ја држи.

– Секако, доколку ги  имав овие  услови во договорот со сопругот да му помогнам на некого и да му го дадам животот што го заслужува.

Foto: printscreen/instagram/luna_djogani

