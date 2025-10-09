Луна Ѓогани не запира: Козметичките корекции и станаа сѐ почести

Јутјуберката и водителка Луна Ѓогани посети позната белградска клиника, каде што се ослободи од двојната брада благодарение на најсовремените методи.

Луна Ѓогани се грижи за својот изглед. Скапоцените козметички производи се дел од нејзината секојдневна рутина, а водителката признава дека од време на време се подложува на некои козметички корекции.

Овој пат Луна Ѓогани ја посети позната белградска клиника каде што, благодарение на најсовремените методи, ја отстрани двојната брада, а своето искуство го сподели со своите обожаватели.

– Денес направивме минимално подигнување на двојната брада, безболно, без закрепнување, а по неколку дена веќе ги имате резултатите – напиша таа под фотографиите што ги сподели на Инстаграм.

Коментарите се наројуваа за изгледот на Луна, а насмевката што никогаш не ја симнуваше од лицето јасно покажуваше дека ужива во промената.

Instagram printscreen/luna_djogani