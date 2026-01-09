Луѓето жалат кога ќе видат колку е нејзината пензија: Пее половина век, а еве што може да плати за овие пари

Весна Змијанац е една од најпознатите пензионерки, но не се откажува од настапувањето и редовно пее и во земјата и во странство.

Весна Змијанац претходно изјави дека нејзината пензија главно ги покрива само основните трошоци.

– Од пензијата можам да платам само за кумуналии – кратко истакна Весна во една прилика.

Пејачката неодамна имаше операција, а потоа две недели подоцна веднаш почна да пее.

– Да, добро сум, имав операција на срце , но мора редовно да одиш на прегледи. Секој пат кога одам на преглед, мислат дека повторно сум се оперирала, но всушност не е ништо сериозно. Докторот ми вели дека не можам да пушам, да работам, да јадам, мислам… и јас не почитувам ништо од тоа – рече Весна неодамна.

– Беше напорна година. Не можам да седам мирно, можам да го правам тоа седум дена, но потоа не знам што да правам со себе. Ги сакам луѓето, сакам да бидам во толпа, не можам да се смирам – рече Весна.

фото: printscreen/instgaram/vesnazmijanacofficial