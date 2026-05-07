Љубовен, професионален, ама и стилски спој: Анета и Рубин почнаа да се облекуваат исто

Откако пред неколку месеци за јавноста ја обзнани својата љубовна врска со музичарот Рубин Размо, фолк пејачката Анета Љумаковска веќе извесен период ужива да покажува дека на љубовно поле и цветаат ружи.

Дека по разводот во љубовна е исполнета и го нашла оној вистинскиот за себе, познатата битолчанка во секоја прилика милува од своите објави на социјалните мрежи да покажува дека со саканиот Рубин е секаде и секогаш.

За да имаат како љубовен, така и професионален спој, Анета реши да формира нов бенд со кој ќе настапува, а во истиот ќе биде Рубин, но и некои од членовите на група „Молика“.

Ането и Рубин ја користат скоја прилика за создавање заеднички фотки, а во фокус тие – вљубените гулапчиња, па профилите на социјалните мрежи на пејачката наликуваат на љубовен фото споменар.

Во љубовен, професионален, а од поново време и во стилски спој кој може да се види скоро од секоја фотографија.

Ако тој носи црно, носи и таа, ако и двајцата се спортски, капчето не е исклучено и за едниот и за другиот.

За дневна варијанта за прошетка или кафе на отворено, тогаш изборот им е џинс стајлиг со бели маички.

Дека и тоа како се надополнуваат во секоја смисла, и повеќе од очигледно, а ова дополнително покажува дека Ането и Рубин одлично се разбираат и кога треба да се договорат за било што, па дури и кога облеката е во прашање.

