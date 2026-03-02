„Љубојна“ и Бранислав Николов во музички дијалог кој не само што се слуша, туку и се чувствува во – „Врати ми ја тишината“ (ВИДЕО)

Еден од најзначајните македонски музички брендови, Љубојна годинава прославува јубилејни 25 години постоење со голем концерт кој ќе се одржи на 29 март во македонската Филхармонија, а во пресрет на концертот, групата ја претставува својата нова песна – „Врати ми ја Тишината“, во дует со Бранислав Николов.

„Врати ми ја тишината“ е инспирирана од музичката тема „Танго за тројца“ во соработка и дружба со Фолтин. Видеоклипот е документиран во живо на сесиите во Studio Wave и во „Театар Комедија“.

Овој пат, приказната добива уште подлабока димензија преку дуетот со харизматичниот Бранислав Николов, создавајќи музички дијалог кој не се слуша само – туку се чувствува. Инспирирана од „Танго за тројца“ и создадена во духот на соработката со Фолтин, песната носи специфична атмосфера – топла, носталгична, но и современа. Звукот е интимен, речиси како разговор во четири очи, каде секој инструмент има своја приказна.

Видеото не глуми – туку живее. Снимено во живо за време на сесиите во Studio Wave и во „Театар Комедија“, тоа ја доловува автентичната магија на моментот, без филтри и без маски.

Музиката и аранжманот се на Оливер Јосифовски, текстот е на Сашо Димоски. Вокалната изведба е дует на Вера Милошевска-Јосифовска и Бранислав Николов, а музичарите се: Оливер Јосифовски (акустична и бас гитара), Бојан Петков (укулеле) и Александар Секуловски (удиралки).

 

