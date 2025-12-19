Лидија Вукиќевиќ секоја година е кралица во празнично украсување на домот, но годинава изненади со еден детаљ

Актерката Лидија Вукиќевиќ е позната по својот прекрасен дом, кој го украсува нереално за секој празник, а многумина коментираат дека оваа година се надминала себеси.

Актерката се погрижила за секој детаљ и признала дека самата го дизајнирала магичниот декор.

Во центарот на дневната соба има висока елка полна со ламби и фенери, а она што е посебен детаљ, никогаш порано невиден, е возот што се движи околу елката.

View this post on Instagram A post shared by Lidija Vukićević (@vukiceviclidija)

Безброј декоративни перници, машни и светлечки фенер во форма на кочија може да се најдат во празничниот агол на Лидија.

За актерката, оваа година е една од најпосебните во нејзиниот живот, бидејќи минатото лето доби внука и стана баба.

Познато е дека Лидија одржува блиска врска со своите снаи, кои често ги истакнува како убави, негувани и хармонични млади жени. Во неколку наврати, таа сподели заеднички семејни моменти, а во една прилика објави фотографија со своите синови и нивните избраници.

– Прослава, радост, прегратки и искрена среќа. Семејството е сила – кажа тогаш актерката.

фото:instagram printscreen/vukiceviclidija