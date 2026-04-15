Лени Партикова големиот христијански празник го дочека со нова духовна химна – „Денес е Велигден“ (ВИДЕО)

Со звуците на камбаните и силната духовна порака, на македонската музичка сцена пристигна новото дело „Денес е Велигден“, во изведба на познатата фолк пејачка Лени Партикова. Овој проект не е само песна – туку искрена емоција, музички запис на верата и традицијата, подарен на публиката токму за најголемиот христијански празник – Велигден.

Песната носи топлина и автентичен македонски дух, проткаен со пораки за љубов, надеж и заедништво. Преку внимателно избрани стихови, се доловува магијата на празникот – од тишината во храмовите, до радоста што се шири меѓу луѓето.

Видеоспотот, снимен во црквата „Рождество на Пресвета Богородица“, внесува дополнителна длабочина во целата приказна. Започнува со симболични кадри од камбанаријата, кои веднаш ја воведуваат публиката во духовна атмосфера, а потоа низ низа сцени го прикажува патот на верата – прекрстување, молитва и дарување велигденско јајце како симбол на животот и воскресението. Особена убавина носат сцените со црковниот хор, иконите и верниците, додека детската искреност и радост внесуваат топлина и живот во видеото. Финалето кулминира со заедничкиот поздрав „Христос Воскресе – Навистина Воскресе“, претворајќи ја песната во вистинско славење на празникот.

Во реализацијата на проектот учествуваа бројни уметници и професионалци, меѓу кои црковниот хор под водство на маестро Андреј Наунов, како и членовите на КУД „Шара“. Музиката и аранжманот се дело на Љупчо Павловски, режијата ја потпишува Жарко Ѓорѓески, додека за визуелниот изглед се погрижи Арт Студио продукција.

Со овој проект, Лени Партикова потврдува дека музиката може да биде мост меѓу традицијата и современото време, носејќи порака што ги обединува генерациите. Пејачката најавува дека ова е само почеток на нов креативен бран – во подготовка се нови видеоспотови, соработки и албум кој ќе ја продолжи оваа музичка приказна.