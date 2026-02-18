Леа Киш за прв пат проговори за бременоста на нејзината ќерка: „Не бев свесна…“

Водителката Леа Киш наскоро ќе стане баба, а водителката не ја крие својата среќа поради оваа добра вест. Сара Миа е во благословена состојба, а сега Леа откри како нејзината наследничка се справува со бременоста.

Леа Киш за прв пат проговори за своите семејни планови, но и за тоа како се гледа себеси во улогата на баба. Како што признава, денес гледа на мајчинството позрело, посмирено и со поголемо разбирање од кога било досега. На прашањето дали, како идна баба, веќе ја презела улогата на советник и колку се меша во одлуките на нејзината ќерка, Леа одговори:

– Споделувам, но многу помалку отколку што мислев дека еден ден ќе го правам тоа. Денешните девојки се информирани, имаат свои лекари и ритам на живот кој е различен од оној во кој јас станав мајка. Затоа сум повеќе поддржувач отколку советник. Обично ѝ велам да се слуша себеси и своето тело, мајчинскиот инстинкт е непогрешлив, и јас сум тука секогаш кога ќе ѝ требам, како безбедно пристаниште – започна Леа.

Водителката нагласува дека е свесна колку времињата се промениле, но дека емоциите останале исти. Токму затоа, како што вели, избира да биде поддршка, а не некој што наметнува искуство од своето време.

– Веста длабоко ме трогна и некако ме смири. Како да се затвораше еден круг од животот, а се отвораше нов, понежен и потопол. Секако дека фантазирав за тоа, но не бев свесна колку посебно беше чувството сè додека не се случи. Улогата на баба носи радост без стравот што го имате како родител, уживате во секој момент повеќе – раскажува таа за 24sedam.

Таа, исто така, зборуваше за тоа како го доживува мајчинството денес додека ја гледа својата ќерка како минува низ бременоста и дали сега гледа на некои работи поинаку отколку порано.

Инаку, наследничката на водителката Леа Киш се омажи во тајност за воен пилот кон крајот на Август, минатата година.

Сара Миа и нејзиниот партнер, воениот пилот Бранко Милојевиќ, ја организираа венчавката во кругот на семејството и пријателите.

Foto: Printscreen/Instagram/saramiajokic/Lea Kiš-Jokić