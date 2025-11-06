Лажните интернет-продавници измамуваат еден од осум купувачи во Германија

Речиси еден од осум онлајн-купувачи во Германија бил измамен од лажни виртуелни продажни понуди последните две години, покажува ново истражување. Анкетата ја спроведе институтот за анкети „Форса“ во име на германските потрошувачи, пренеува ДПА.

Измамничките веб-страници имитираат легитимни интернет-продавници, т.е. примаат уплата на пари – но купената стока никогаш не пристигнува. Следствено, застапниците на потрошувачите велат дека големите интернет-платформи како што се „Гугл“ и „Мета“ мора да сторат повеќе за да ги заштитат корисниците. Околу половина од лажните продавници забележани и испитани од тамошниот сојуз на потрошувачите имале реклами на овие платформи.

– Компаниите што заработуваат пари од рекламирање, не можат да избегнат одговорност, изјави претседателката на сојузот, Рамона Поп.

Се очекува поделотворна заштита на потрошувачите да биде дискутирана денеска, на Конференцијата за Денот на германскиот потрошувач во Берлин. Репрезентативната анкета беше спроведена меѓу 1. и 12 септември, меѓу 1.503 лица на возраст од 14 години и повеќе и има статистичка маргина на грешка од три процентни поени.

фото:freepik

извор:курир.мк