Лавина критики за Џеј Ло откако на настапот на Американските музички награди се бакнуваше со танчарите на сцена

Бура од реакции за Џенифер Лопез откако на сцена сакаше да ја повтори Мадона кога ја бвакна Бтирни, па сега таа истото со направи со машки и женски танчери во живо пред милиони гледачи на доделувањето на Американските музички награди 2025, што се одржаа во Лас Вегас.

Јавноста не се штедеше да и упати лавина критики.

Jennifer Lopez makes out with her dancers during her opening number at the #AMAs.

pic.twitter.com/4ax373cVV3

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) May 27, 2025