Радио Милева чини многу

Концертот на Александра Пријовиќ во Загреб: ВИП билетите достигнуваат 700 евра, фановите поделени поради високата цена

1 мин. читање
Концертот на Александра Пријовиќ во Загреб: ВИП билетите достигнуваат 700 евра, фановите поделени поради високата цена

Цената на ВИП билет за новогодишниот концерт на Александра Пријовиќ во Загреб е неверојатни 700 евра. Вчера, откако објави дека ќе ја дочека Новата година со публиката во Белград, Александра објави дека ќе ја започне новогодишната ноќ со дневна забава во хрватската престолнина.

Веста веднаш предизвика лавина од позитивни реакции, особено поради фактот што тие ќе настапат во две земји за да ја пречекаат 2026 година.
Сепак, набрзо за фановите пристигна студен туш – цената на ВИП билет чини многу.

Социјалните медиуми брзо беа преполни со коментари. Еден популарен корисник ја спореди цената со цените на билетите за концертите на Лејди Гага.

Од друга страна, многу корисници се надеваат дека цената од 700 евра е веројатно за маса од шест до осум лица.
Foto: printscreen/instgaram/tiktok

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top