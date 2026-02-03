Колку долго кофеинот останува во телото по шолја кафе?

Кофеинот останува во вашиот систем до 10 часа откако ќе го испиете. Различни фактори, вклучувајќи го и видот на пијалак што го пиете, можат да влијаат на неговите ефекти.

Според Health, кофеинот дејствува прилично брзо во телото, обично во рок од 45 минути од консумирањето.

„Врвното ниво на кофеин во телото се јавува помеѓу 15 минути и 2 часа, во зависност од апсорпцијата и одговорот на поединецот. Исто така, многу зависи од тоа дали кофеинот се консумира со друга храна“, вели диететичарката Кели Џонс.

Кај здрави луѓе, полувреме на елиминација на кофеинот е околу 5 часа, што значи дека ќе ви требаат, во просек, 5 часа за да елиминирате 50% од кофеинот што го консумирате.

Многу фактори влијаат на тоа колку брзо вашето тело го метаболизира кофеинот. Примерите вклучуваат возраст, пол, бременост, дебелина, пушење и друго. Некои луѓе се почувствителни на кофеин од другите. Ова се должи на генетските варијации во ензимите одговорни за разградување на кофеинот во црниот дроб.

Содржината на кофеин во различни пијалаци значително варира. Кај повисоките дози на кофеин на телото му треба подолго време да го метаболизира. Затоа веројатно ќе се чувствувате поенергично по двојно лате во споредба со шолја зелен чај.

Доколку сте чувствителни на кофеин, комбинирајте кафе со храна за да ја забавите неговата апсорпција во крвотокот.

Како чајот се споредува со кафето?

Чајот генерално содржи помалку кофеин од кафето. Шолја зелен чај има само 28 милиграми кофеин, додека шолја црн чај има просечно околу 47 милиграми.

Чајот исто така содржи соединенија што можат да помогнат во намалувањето на анксиозноста, како што е Л-теанинот. Оваа аминокиселина делува на вашиот централен нервен систем за да помогне во намалувањето на симптомите на стрес и анксиозност.

Ако сте чувствителни на кофеин, пробајте билни чаеви, како што се чај од нане или камилица, кои се природно без кофеин. Тие се добар избор за оние што сакаат да избегнуваат пијалаци со кофеин.

Премногу кофеин може да доведе до несакани ефекти како анксиозност, забрзано срце, немир и проблеми со спиењето.

Се препорачува возрасните да го ограничат внесот на кофеин на помалку од 400 милиграми дневно за да избегнат предозирање. Луѓето што се чувствителни на кофеин можат да се ограничат на само една или две шолји кафе или чај со кофеин дневно за да избегнат несакани ефекти како проблеми со спиењето и анксиозност.

Бидејќи кофеинот останува во вашето тело долго време, се препорачува пред спиење да избегнувате пиење пијалаци што содржат кофеин.

фото: freepik

Извор: Курир