Колку често ги менувате пешкирите?

Кога последен пат ги сменивте пешкирите ? Ако не можете да се сетите, веројатно поминало предолго време.

Веројатно не ги менувате секој ден – но дали треба, од хигиенски причини? Здравствените експерти откриле кога има смисла да го замените пешкирот за бањање по само една употреба.

Зошто воопшто треба да ги перете пешкирите

Пешкирот не само што ве суши – тоа е всушност втора рунда чистење, објаснува Рајан Синклер, доктор на науки, професор по еколошка микробиологија на Универзитетот ,,Loma Linda”. „Триењето помага во отстранувањето на мртвите клетки на кожата, како и сè што не било целосно отстрането при туширањето“, изјави Синклер за Real Simple.

Како резултат на тоа, клетките на кожата, вообичаените бактерии на кожата, па дури и фекалните бактерии – кои често се наоѓаат во тушевите можат да се пренесат во вашето тело – можат да се пренесат на вашиот пешкир додека се сушите. „Пешкирот делува како инкубатор за бактериите да напредуваат бидејќи е темна, топла средина со одличен извор на храна од клетките на кожата и природните масла“, вели Синклер.

Кога да го смените пешкирот по една употреба

Науката за тоа кога да го смените пешкирот е доста сложена и зависи од голем број фактори. Според Синклер, влажноста и протокот на воздух се клучни. „Ако имате многу пареа во вашата бања, вашиот пешкир ќе остане влажен, што им овозможува на бактериите да напредуваат“, објаснува тој. „Пешкир што се суши за два часа е многу побезбеден од оној што останува влажен шест часа.“ Затоа е важно да го раширите пешкирот колку што е можно повеќе за да се исуши рамномерно.

За повеќето здрави луѓе, добра идеја е да го менуваат пешкирот по три употреби – под услов правилно да го раширите за да се исуши, советува дерматологот Мишел Хенри од Skin & Aesthetic Surgery of Manhattan во Њујорк. Сепак, има моменти кога треба да го менувате пешкирот по само една употреба. „Секогаш кога има инфекција, пешкирите треба да се перат секојдневно“, вели Хенри.

На пример, ако имате инфекција на кожата, настинка, грип или норовирус, треба да користите нов пешкир секој пат кога се туширате. Исто така, ако бариерата на вашата кожа е нарушена поради состојби како егзема или исеченици, добра идеја е секој пат да користите чист пешкир, вели Синклер. Секако, ако пешкирот се извалка, треба веднаш да се замени со чист.

извор:попара.мк

фото:Freepik