Која е полусестрата на Николија Јовановиќ? Ги остава сите без здив, а еве каков е нејзиниот однос со пејачката

Пејачката Николија Јовановиќ има полусестра, Теодора, со која е многу блиска, и често се заедно.

Теодора е 10 години помлада од Николија, а во однос на убавината, како што коментираат луѓето, таа воопшто не е инфериорна во однос на својата сестра, туку може да се каже дека е речиси нејзина копија.

Судејќи според Инстаграм профилот на Теодора, јасно е дека таа сака да патува, да поминува време со пријателите и има страст за фотографија.

Исто така, често може да се види како носи облека од брендот на Реља Поповиќ, како и закачува една од песните на нејзината сестра, па затоа е јасно дека таа многу ги поддржува. Патем, таткото на Николија има докторат по економија и не сака да биде дел од забавната индустрија. Поради овие причини, тој и неговите деца, покрај Николија, не се толку познати.

– Мојот татко е „алергичен“ на сè што е поврзано со шоу-бизнисот, уште од кога беше со мајка ми. Како доктор на науки, не би ме советувал да се занимавам со пеење – еднаш спомна Николија. Покрај нејзината сестра Теодора, Николија Јовановиќ има и брат од страната на таткото по име Лука.

Foto: print Screen/Instagram/nikolijaofficial/TEODORAAJOVANOVIC