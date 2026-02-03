Кога судбината го предодредила најдоброто: Едина Муса преку еден момент покажа дека не може да посака повеќе

Кошарката отсекогаш била дел од животот на Едина Муса,и тоа како што самата вели, буквално во сите етапи од животот. Од мало шестгодишно девојче, преку тинејџерка и професионална кошаркарка, до репрезентативка и денес кошаркарски тренер.

Само една желба и останала неостварена, а тоа е да застане повторно на терен и да игра тоа што најмногу го сака, а во публиката да биде нејзиниот наследник. Оваа година конечно ќе си ја исполни и таа желба, зашто тоа си го должи себеси.

Откако се омажи за сега екс- сопругот на пејачката Тамара Тодевска, Александар Димитровски – Мачка, а му роди и дете, Едина,сегашен фитнес и кошаркатски тренер, а по ново и инфлуенсерка, стана се’ поактуелна во медиумите.

Синчето Максим кое сега е целиот нејзин фокус во секојдневието, веќе редовно почна да и биде придружба на мама и кога работи, зашто таа не го остава подалеку од себе, па паркетот и работата никогаш не и биле поубави.

-Си родив другарче за на утакмици. Си ужива и он, како да разбира кошарка, пишува таа за една од поновите фотографии.

Максим пркна, па веќе играта со баскет од мали нозе ќе почне да му станува интересна, а има и од каго да учи и стекнува и гради спортски дух и љубов кон спортот, како од мама, така и од тато чија взаемна љубов кон кошарката несомнено ги поврзува.

фото:Instagram printscreen/edina_musa