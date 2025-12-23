Радио Милева „бура“ од коментари

„Кога ми требаше нешто, не ги ширев нозете“: Анастасија Ражнатовиќ изненади со својата изјава

Пејачката Анастасија Ражнатовиќ објави видео на TikTok во кое позира во црвен фустан со шокантна порака до оние кои ја споредувале со себе.
Ќерката Цеца Ражнатовиќ е активна на социјалните мрежи, а една од нејзините најнови објави предизвика вистинска бура од коментари и ја подели јавноста.

Имено, Анастасија, која неодамна ја копираше својата мајка, објави видео, облечена во тесен црвен фустан, со деколте.

Сепак, не само нејзиниот изглед го привлече вниманието, туку и пораката што ја испрати до секој што се обиде да ја спореди со себе.

„Никогаш не се споредувајте со мене. Зошто? Кога ми требаше нешто, го отворав паричникот, а не ги ширев нозете“, се вели во текстот што се појавува во видеото што го сподели Анастасија.

@anastasijagudeljits that simple. 🫶🏻♬ som original – PopRock Classics

Во описот на објавата, таа кратко напиша: „Толку е едноставно.“

Foto: Printscreen TikTok/anastasijagudelj

