Кога ќе видите како изгледа ќе дознаете од каде ја наследила убавината: Водителката иста како мајка и

Водителката Леа Киш е во среќен брак со својот сопруг, спортскиот новинар и писател Момчило Јокиќ, кој моментално работи како професор на приватен универзитет во Белград.

Леа Киш е една од најпознатите водителки на српската сцена, а многумина често го коментираат нејзиниот негуван изглед. Она што многумина го забележуваат и коментираат е младешкиот изглед на Леа, а таа еднаш покажа од кого го наследила.

Имено, Леа покажа дека својата убавина ја наследила од нејзината мајка, која неодамна наполни 82 години.

Многу од нејзините следбеници беа шокирани и воодушевени кога Леа сподели фотографија од нејзината мајка, бидејќи таа е жена во 90-тите години која изгледа барем 20 години помлада.

За потсетување, ќерката на Леа ги следеше нејзините стапки, а неодамна зборуваше за успехот на Сара Миа, која води авторска емисија на Гранд Телевизија.

– Сара е дете на телевизијата, јас и мојот сопруг работевме во медиумите во тоа време, тој сега е професор на универзитетот, а тогаш беше уредник во разни весници и немавме бабина служба. Сара поминуваше многу време на моите снимања и во редакцијата – рече еднаш гордата мајка и додаде:

– Во нашата работа, никогаш не се случило мајката да биде во медиумите толку години, а нејзината ќерка да ги следи нејзините стапки. Имаме и пофалби и отпор, но го скршивме мразот и тоа е најважно. Ѝ посакувам многу успех и упорност, се трудам колку што можам да ѝ објаснам дека ќе го стави целото тоа време на свое место – изјави Леа Киш за „Гранд“.

