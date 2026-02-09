Радио Милева веќе не се кријат

Ким Кардашијан и Луис Хамилтон потврдија дека се во врска: Вљубената двојка со прво јавно заедничко појавување (ВИДЕО)

Американската ријалити ѕвезда Ким Кардашијан и седумкратниот шампион во Формула 1, Луис Хамилтон, се појавија заедно на Супербоул на стадионот Левис во Санта Клара и со тоа потврдија дека се во врска.

Двајцата беа фотографирани за време на натпреварот помеѓу Њу Ингланд Патриотс и Сиетл Сихокс.

„Прекрасен пар“, „Тие се создадени еден за друг“, „Изгледаат многу убаво“, „Ким Кардашијан конечно изгледа среќна“, се некои од коментарите на X.

Парот беше фотографиран и на полувремето од Супербоул за време на настапот на Бед Бани. Тие беа во друштво на Кендал Џенер, Хајли Бибер и Тајлер, Креаторот.

Гласините дека Ким Кардашијан и Луис Хамилтон се заедно почнаа да циркулираат овој месец откако извор откри дека поминале романтичен викенд во Велика Британија.

Потоа, тие биле видени заедно во Париз. Пријатели се долги години, а неодамна меѓу нив се родила љубов.

Фото: Screenshot/X

