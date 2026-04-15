Кија Коцкар мета на измама – Вклучена била и нејзината пријателка

Водителката и победничка на „Задруга 1“ Кристина Кија Коцкар, се најде на мета на измамници кои се обидоа да ја оштетат за дури 125.000 динари.

Имено, Кија добила порака, наводно од блиска личност, во која бара итно да ѝ се позајмат пари со ветување дека ќе бидат вратени следниот ден. Сепак, Коцкар, брзо сфатила дека нешто не е во ред, иако пораката доаѓала од бројот на блиска пријателка.

„Денес добив порака од многу добра пријателка, но се покажа дека е измама. Таа кликнала на линк за да гласа за девојка, а потоа нејзиниот телефон бил хакиран и сега испраќа пораки до други“, објасни Кија, додавајќи:

„Слично нешто ми се случи и мене пред некое време, кога отворив таков линк, мислам дека помина повеќе од еден месец, но никој не ми кажа дали има или нема 125.000 динари. Сега дали успеале да ме хакнат или не, но секако ако некој добил таква порака, тоа не сум била јас, а дури и да добил, зошто не ме прашале зошто ми е потребно.“

Кија, исто така, издаде сериозно предупредување до сите во оваа пригода:

„Главно сакам да ве предупредам да не ги отворате овие линкови за гласање и да не одговарате на пораки во кои се бараат пари, туку секогаш јавете се на лицето за да проверите за што станува збор. Бидејќи станува збор за лице многу блиско до мене, па се прашував дали нешто се случило и зошто би ме побарала толку итно, за таква сума пари. Затоа, бидете безбедни“ – рече Кија.

Нејзиниот апел брзо се прошири на социјалните мрежи, а многумина признаа дека се нашле во слична ситуација, што потврдува дека ваквите измами стануваат сè почести.

Foto: Instagram prntscreen/kijakockar