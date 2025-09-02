Ќерката на Топалко го усоврши своето тело: Хелена импресионираше со својот изглед во златно бикини

Хелена, наследничката на фолк пејачот Милан Топаловиќ Топалко, го усоврши своето тело откако ја роди ќерката Доминика.

Хелена моментално е на море со своето семејство, каде ги воодушеви сите со своето појавување во златно бикини.

Хелена блескаше во златно мини бикини, и откри што нејзината пријателка постојано ѝ кажува за нејзиниот ултра рамен стомак.

– Што би рекла мојата пријателка „Хекс, кога ќе ти го видам стомакот, знам колку си силна во главата“ – напиша таа во описот на фотографијата.

Да потсетиме, Хелена Топалова и нејзиниот сопруг добија ќерка, која ја крстија Доминика.

Фото