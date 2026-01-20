Ќерката на Снежана Савиќ на своја кожа ја почувствувала цената на славата на мајка си: „Не одев на училиште бидејќи таа се соблекуваше гола пред камера“

Професионалниот успех на Снежана Савиќ имаше значително влијание врз животот на нејзиното семејство, а нејзината ќерка Анита Лазиќ ги почувствува последиците од популарноста на нејзината мајка.

Иако дипломирала на Факултетот за политички науки, Анита го следела патот на нејзината мајка и се обидела да глуми во проекти како „Ѕвездара“, „Селани“ и „Сè за народот“.

Анита признала дека не секогаш ја разбирала работата на Снежана, истакнувајќи дека не одела на училиште поради експлицитните сцени во кои глумела нејзината мајка.

– Навистина ме вознемируваше тоа што мајка ми се соблекуваше пред камерите, па затоа често не можев да одам на училиште поради тоа – рекла тогаш ќерката на Снежана Савиќ, но исто така признала дека тој период бил краткотраен.

Анита подоцна се вратила на новинарството и сега е уредник на списание.

фото:You tube printscreen/Music 381/Insajder Video