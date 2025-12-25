Ќерката на Наташа Беквалац во врска со синот на познат естраден менаџер

Хана Икодиновиќ, ќерката на пејачката Наташа Беквалац, ужива во љубовниот живот со Андрија, синот на познатиот менаџер за забава Велибор Поповиќ Поп.

Хана Икодиновиќ, која студира во Мадрид, вешто го крие својот љубовен живот од очите на јавноста. Сепак, на интернет се појавија фотографии од нејзината размена на нежности со Андрија, синот на познатиот менаџер за забава Велибор Поповиќ.

На TikTok беа објавени две фотографии. На првата, младиот Андрија, кој го прослави својот 18-ти роденден претходно оваа година, ја држи Хана околу половината, а на втората, наследничката на Наташа се свртува кон него и го бакнува.

Веднаш по фотографиите следеа поддржувачки коментари. „Хана е истата мајка“, „Тие се толку прекрасен пар“, „Неочекувано повторно обединување“, беа само дел од коментарите на социјалните мрежи.

Foto: Tik Tok/prntscreen/_publicsecrets_