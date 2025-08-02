Ќерката на Кетрин Зита-Џонс и Мајкл Даглас блеска во бикини: Убавицата Карис има 22 години и воодушевува со својата убавина

Карис Зета Даглас, ќерката на Кетрин Зита-Џонс и Мајкл Даглас, позираше во бикини покрај езеро, неколку недели по дипломирањето на Универзитетот Браун.

Карис Зета Даглас (22), ќерка на познатата актерска двојка Кетрин Зета-Џонс и Мајкл Даглас, објави серија фотографии во костим за капење на Инстаграм и ги воодушеви своите следбеници.

Младата наследничка позираше покрај езеро во темно сино бикини со врвки, а на една фотографија се гледа како со раката го штити сонцето од лицето, а на друга со затворени очи, прегрнувајќи ги колената. Керис ја означи фотографијата со бразилскиот бренд ORIXA by V. Thibes, познат по своите рачно изработени костими за капење.

Нејзината објава доаѓа само неколку недели откако таа го прослави своето дипломирање на престижниот Универзитет Браун. „Ви благодарам, ви благодарам, ви благодарам“, напиша Карис под фотографиите од дипломирањето, означувајќи го Универзитетот Браун и Институтот за меѓународни и јавни работи Вотсон.

Нејзината мајка, познатата актерка Кетрин Зета-Џонс, не ја криеше својата гордост: – Многу сум горда на тебе. Огромен успех. Честитки, мила – коментираше таа под објавата.

На фотографиите од дипломирањето, Карис емотивно ја прегрнуваше својата мајка, додека во друг кадар, таа позираше насмеана со својот татко, Мајкл Даглас, гордо држејќи ја нејзината диплома во рака.

