Ќерката на Кеба му се обрати на татка си јавно: „Додека ти спиеш, јас веќе…“

По повеќе од десет години, Наташа Којиќ се врати во Србија, каде што учествуваше на музичкиот натпревар „Песни за Евровизија“, а потоа се најде на столчето на жирито „Никогаш не е доцна“.

Сепак, по таа свршувачка, немавме можност јавно да ја видиме музичката ѕвезда, но затоа е многу активна на социјалните мрежи.

Денес, Којиќ имаше посебна причина за славење, па јавно му се обрати на својот татко Драган Којиќ Кеба, откривајќи непознати детали од познатото семејство.

– Го славам роденденот на мојот татко. Се чувствувам благодарна и благословена. Среќен роденден на најсаканото суштество на светот. Додека ти спиеш, јас веќе дувам меурчиња – гласеше пораката на ќерката на познатата пејачка.

фото:Instagram printscreen/ Twitter