Кемиш првпат проговори за здравјето на Зорица Брунцлик по операцијата (видео)

Во сабота, на 28 март, беше емитувана нова епизода од музичкото натпреварување „Пинкове ѕвезди“, а публиката на почетокот беше пречекана со неочекувано изненадување од жирито. На местото каде што публиката обично ја гледа Зорица Брунцлик, овој пат седеше нејзиниот сопруг, хармоникашот Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш, кој веднаш проговори за нејзината здравствена состојба.

Откако водителката Бојана Лазиќ го објави тоа, Кемиш не ги криеше своите емоции, но брзо ги увери сите оние кои беа загрижени за отсуството на пејачката во последните недели.

– Добро вечер, Бојана. Еве ме повторно до тебе. Фантастичен сум. Зорица е добро, добро е – рече тој, а потоа испрати емотивна порака:

– Те сакаме! Таа нè следи на стриминг. Иако не беше физички присутна во студиото, Зорица Брунцлик активно ги следи настаните од натпреварот. Како што откри Кемиш, пејачката не остава ништо на случајност и однапред му дала јасни упатства на својот сопруг за тоа како да ги оценува кандидатите. На прашањето на Бојана Лазиќ дали Зорица му дала совет пред шоуто, Кемиш беше искрен: – Да, секако, ова се нејзините кандидати.