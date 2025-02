Кејт Мидлтон како паталец испрати моќна порака за Светскиот ден за борба против ракот (фото)

Кејт Мидлтон испрати силна порака на социјалните мрежи пред Светскиот ден на ракот, само три недели откако објави дека е во ремисија од лекувањето.

Светскиот ден за борба против ракот се одбележува на 4-ти февруари, а Мидлтон ја сподели својата порака ден претходно. Имено, таа сподели фотографија на која стои насмеана во шумата со кренати раце, а како што напишала, фотографијата ја направил нејзиниот син Луис.

-Не заборавајте да негувате сè што лежи надвор од болеста, напиша Кејт.

Don’t forget to nurture all that which lies beyond the disease. C #WorldCancerDay

