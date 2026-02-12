„Ќе се соблечам гола и ќе трчам низ зградата“: Милица Тодоровиќ сподели неочекуван одговор на Инстаграм

Пејачката Милица Тодоровиќ (34) го тагна својот колега Здравко Чолиќ (73) во објава на Инстаграм, а потоа со сите го сподели она што ниту самата не го очекуваше.

Имено, по неговиот концерт, таа доби неочекуван одговор во форма на емотикон во облик на срце.

Милица потоа беше изненадена од потегот, па возбудено се огласи на Инстаграм.

– Ве молам, нека ми каже некој дека вистинскиот Здравко ми испрати срце, а не некој од неговиот тим. Ќе се соблечам гола и ќе трчам низ зградата! – напиша таа тогаш во свој стил.

– Господине Здравко, ве сакам! – додаде Мика во описот.

Foto: printscreen/instagram/milica.todorovicc.fp