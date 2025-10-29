„Ќе ја разгалам до максимум“ – Драгана Мирковиќ проговори за внуката Ксенија и втората најубава улога во нејзиниот живот

Фолк дивата Драгана Мирковиќ стана баба пред една недела, во понеделник, 20 октомври, на мало девојче, Ксенија, чии родители се нејзиниот син Марко Бијелиќ и снаата Мелани.

Пејачката со нетрпение го очекуваше раѓањето на својата внука и не ја криеше радоста што ѝ беше дадена уште една улога во животот.

– Толку сум среќна што не знам како да реагирам. Помина долго време откако имав толку важна титула во мојот живот, по мајчинството, ова е најважната титула во мојот живот. Ќе ја разгалам до максимум – нагласи фолк дивата.

Веќе во овој момент, Драгана размислува како ќе тече комуникацијата со нејзината внука Ксенија, но и како ќе ѝ се обраќа малата.

– Искрено, би сакала да ме вика бабо бидејќи така ја викав баба ми, но како и да ме вика таа, ќе бидам многу среќна.

Снаата на Драгана, Мелна, ја роди Ксенија на истиот ден кога се родила и колешката на Драгана, легендарната музичка ѕвезда Лепа Брена. Којзнае, можеби и девојчето ќе биде голема ѕвезда.

– Секако, Брена и јас разговаравме тој ден, си испративме честитки. Таа ми се јави и ми го честиташе раѓањето на мојата внука, а јас ѝ го честитав роденденот, како што правам сите овие години. Дали би сакала мојата внука да биде ѕвезда? Искрено, како што и е речено. Никогаш не сакав моите деца да бидат јавни личности, но како што е зацртано, така и ќе биде.

Раѓањето на нејзината внука го разубави животот на Драгана, и ако беше композиторка, веднаш би ѝ посветила песна.

– Јас самата не можам да напишам песна, а само таква песна би била вистинска за неа. Значи, секоја среќна песна што ќе ја објавам ќе биде посветена нејзе – заклучи Драгана.

