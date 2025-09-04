„Кажи дека носиш долна облека“ – Рада Манојловиќ на настап во проѕирно

Пејачката Рада Манојловиќ на својот настап во Нови Сад носеше проѕирен фустан, кој беше тема на разговор на социјалните мрежи. Рада сподели видео на Инстаграм на кое цело време се гледа одзади, а корисниците на Инстаграм коментираа за нејзиниот стајлинг.

„Ги заборави гаќичките?“, „Следниот пат носи танга“, „Радо, драга, следниот пат кажи јавно на микрофон – само да ви кажам, имам гаќички, за да не се засрамиш од коментарите утре“, се некои од пораките што ги добила.

„Да си жив и здрав, под гакичките во боја на кожа и гаќички и шорцеви, не знам како не можете да видите ахаха, напишете на Google за да видите како изгледа, верувајте ми, ние жените имаме камуфлажа за сè“, одговори Манојловиќ на еден од гореспоменатите коментари.

– Ви благодарам за прекрасната вечер, малку е да се каже бевте одлични, ви благодарам што ја испеавте секоја песна едногласно – наведе Рада во описот на објавата за гореспоменатиот настап во главниот град на Војводина.

Меѓу коментарите беа и оние од нејзините колешки Милица Павловиќ и Милица Тодоровиќ, кои ѝ напишаа „браво“ и ѝ оставија емотикони во облик на срце.

Foto: print Screen/Instagram/