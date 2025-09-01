Катарина Живковиќ среде шпоинг дознала дека е бремена: „Не им верував на сопствените очи“

Пејачката Катарина Живковиќ вели дека дознала дека е во друга состојба откако направила тест за бременост во трговски центар.

Таа вели дека тоа бил шокантен момент, но и најубавиот на светот:

– Се борев за потомство многу долго време, дури и кога го направив тој тест за бременост, не очекував да биде позитивен. Се подготвив повторно за разочарување, бев навикната на тоа. Кога тоа… Кога видов дека тестот е позитивен, не можев да им верувам на очите, го зедов телефонот да фотографирам, да зумирам, ако очите ме лажат, претпоставувам дека телефонот не лаже.

Го направив тестот во трговскиот центар, не можев да излезам од тоалетот, па ја повикав пријателката да дојде да ме земе.

– Не знам дали беше среќа, неверица или страв дека сум направила грешка и дека ќе одам на лекар, кој ќе ми каже дека сум се одлучила. Во моментот кога ги почувствував неговите први движења во стомакот, тогаш станав свесна дека очекувам бебе – изјави претходно Катарина.

Сега таа сподели нова фотографија од морето, а во плиткото се сликаше со својот син, од кого е неразделна.

фото:Instagram printscreen/katarina_zivkovic_official