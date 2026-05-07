Карлеуша откри како разговара со ќерките на „табу“ теми : „Тие ме советуваат“ (видео)

Поп-ѕвездата Јелена Карлеуша се појави рано утрово на конференцијата „Ниту една мајка не е сама“, која е посветена на важноста на Фондот за алиментација, заштитата на правата на децата и економското јакнење на мајките. Членката на жирито на „Розови ѕвезди“ се појави во бело од глава до пети, а на собраните новинари им призна дека не ѝ било тешко да стане рано.

– Станувам околу пет или шест часот наутро, спијам многу малку, како што знаете. Имам две деца во последните 17-18 години, мајките кои имаат деца знаат дека тие не спијат. Тие одат на училиште, па затоа раното станување е дефинитивно важно. Исто така, имам многу животни, мајка сум на повеќе деца. Исто така, се грижам за животни со попреченост, таму нема спиење. Како што знаете, посвојувам и животни со попреченост, па затоа има многу работа со нив нон-стоп. Јас сум некој што ќе одржи убав говор и ќе ја разгледа целата ситуација на жените во општеството и положбата на жените и мајките во српското општество низ мојата призма, визија и искуство – објасни Јелена и нагласи:

– Моите родители се разведени, можам да зборувам од таа перспектива, од тој агол на дете на разведени родители, како и мајка која сама одгледува две деца. Јас сум многу компетентна на оваа тема, и како некој што отсекогаш била борец за правата на жените, тука сум да помогнам преку моите искуства и методи да се подобри оваа ситуација со незавидната положба на жените во српското општество и на Балканот. Мислам дека во моментов имаме луѓе на власт кои, за прв пат во моите 47 години, ги препознаа прашањата и проблемите на жените и мајките, и дека за прв пат е иницирано нешто вакво, и кога станува збор за Фондот за алиментација и за помошта на жените, бидејќи знаеме дека фемицидот во Србија е на прво место во Европа. Жените и децата се многу загрозени, поради ова се случува сè што се случува воопшто во човечката раса, бидејќи мајката и жената се столб на сè, на нашата цивилизација. Како што објасни таа, со добра организација, сè е изводливо.

– Патувам и работам, подготвувам нови песни, концерти, видеа… Сите знаете како се воспитани моите деца, дека сè е можно кога се сака. Јас сум јавна личност пред камерите, а дома сум само мајка, и тоа сериозна, посветена мајка. Моите деца се образовани, тоа е прв приоритет. Се трудам да не отсуствувам од училиште дури и кога се болни, важно е да бидат образовани и добро воспитани, столбот на семејството и столбот на почит кон жените и мајките во мојата куќа да се негува на правилен начин. Моите деца се исклучително почитувани кон постарите, го ценат културното и убавото однесување. Особено кога станува збор за институцијата мајка, таму сум завршила добра работа, бидејќи ме почитуваат исклучително како родител, мајка. Тоа ми е многу важно бидејќи пораснав сама со мајка ми, која ме научи дека мајката е сè што имаме, како најважната личност во нашите животи.

Нивниот однос е полн со почит и доверба.

– Нивната мајка е нивниот најдобар и најобјективен советник, најдобронамерниот, иако дојдовме во ситуација тие да ме советуваат. Тие се многу паметни, нивната мајка е турбулентна, а тие се мирни и паметни. Горда сум на моите деца, тоа е мојот најголем успех во животот – рече Јелена и живописно објасни како изгледаат нивните разговори на табу теми.

