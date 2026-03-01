Како минералната вода влијае на вашето здравје

Минералната вода има различни ефекти врз вашето здравје, а експертите велат дека е безбедна за забите ако не содржи адитиви.

Дополнително, минералната вода може да има различни ефекти врз варењето на храната.

-Кај некои може да ја зголеми надуеноста, особено кај луѓето со синдром на иритабилни црева, додека кај други помага при ситост. Газираната вода нема познат ефект врз тироидната жлезда, вели нутриционистката Кирстен Џексон.

Дополнително, лекарите и нутриционистите го делат мислењето дека минералната вода е здрава опција, бидејќи може да биде добра алтернатива на засладените пијалоци.

-Идеално е да се изберат производи без додаден шеќер. Ароматизираните верзии на минерална вода може да содржат засладувачи што некои луѓе ги сметаат за досадни, вели Џексон.

Дополнително, префрлањето од сокови на минерална вода може да биде едноставен начин за намалување на внесот на шеќер, а додавањето свежо овошје во водата се препорачува како најдобра опција.

Иако е безбедна за повеќето луѓе, минералната вода не е погодна за секого, па затоа луѓето со тешка надуеност, рефлукс или чувствително варење треба да ја избегнуваат. Во сето ова, најважно е да следите како реагира вашето тело.

