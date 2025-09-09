Како гума: Јована Јеремиќ ги крена нозете на стол и се истегна до максимум

Водителката Јована Јеремиќ не престанува да предизвикува хаос со своите објави на социјалните мрежи.

Таа секогаш успева да привлече внимание, а тоа го направи и сега со фотографија од салон за убавина.

Имено, Јована ги средуваше ноктите, а за тоа време направи и шпага.

Едната нога ја стави на едниот стол, другата на другиот стол и ги рашири што е можно подалеку, за да може да ја направи шпагата.

Додека Јована ја тестираше својата издржливост и флексибилност, козметичарката без никакви проблеми ѝ ги стружеше ноктите.

Водителката обично редовно тренира и е во одлична форма, што го покажа тоа и сега.

FOTO: Printscreen/instagram/jeremicjovana