Јована Јеремиќ со с*кси поза во тесни хеланки: Водителката провоцира од теретана

Водителката Јована Јеремиќ повторно го привлече вниманието на јавноста со провокативна фотографија од теретана.

Таа изведе шпага во тесни хеланки, а нејзините тренирани мускули беа во преден план.

Тенкиот струк и бујните гради дополнително ја зачинија сцената, додека смелата поза предизвика вистинска лавина од коментари на социјалните мрежи.

За потсетување, Јована ќе го прослави својот 35-ти роденден во петок, а по тој повод доби луксузен автомобил вреден дури 60.000 евра.

Станува збор за елегантен црн Mercedes GLC купе, кој водителката го нарече „Гром“. Како што дознава Informer, таа го поседувала автомобилот неколку дена пред нејзиниот роденден, но сè уште не открила кој е мистериозниот донатор.

– Се претпоставува дека станува збор за мистериозен додворувач. Не е тајна дека Јована го сака луксузот, а овој подарок донесе голема насмевка на нејзиното лице – открил добро информиран извор.

Foto: Instagram/jeremicjovana