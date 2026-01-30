Јована Јеремиќ го покажа градникот, а доле хулахопките од тантела – жежок изглед на водителката

Водителката Јована Јеремиќ утрово привлече големо внимание со својот провокативен стајлинг. Таа го покажа градникот , а доле го искомбинира и со хулахопките од тантела.

Имено, непосредно пред почетокот на утринската програма на Пинк, Јована Јеремиќ сподели фотографија од собата за шминкање и им покажа на своите следбеници дека е подготвена за програмата во живо.

Таа позираше во сако и здолниште, а под нeго можеше да се види градникот од тантела во бордо, кој го комбинираше со хулахопки во иста боја.

Подоцна, таа влезе во студиото во овој стил, со танц.

Јована Јеремиќ редовно тренира и внимава на својата исхрана.

Јована Јеремиќ, всушност, е многу посветена на здравиот начин на живот. Редовно оди во теретана, се храни здраво, а сега ги покажа и резултатите од таков начин на живот.

Foto: print screen/Instagram/jeremicjovana