Јелена Розга откри што променил нејзиниот партнер поради неа: „Кога ќе сфатиш дека …“

Пејачката Јелена Розга веќе подолго време е во среќна врска со Иван Хуљиќ, а сега откри што променил нејзиниот партнер поради неа.

Розга откри интересен детал за својот партнер, зборувајќи за важноста на грижата за себе и секојдневната нега.

Како што истакна, за неа е исклучително важно колку време посветува на себе, а нејзиниот личен пример влијаел и врз Иван.

„Кога гледа колку време всушност посветувам на себе, и тој почна да користи некои креми, па дури сега во негата на кожата воведе и серум, така што многу сум горда на него“, изјави Јелена Розга за К1.

Пејачката со насмевка додаде дека ваквите навики обично доаѓаат со годините, кога човек почнува да ги забележува првите знаци на стареење.

„Тоа доаѓа со годините, знаеш, кога ќе сфатиш дека се појавуваат оние мали брчки“, порача пејачката.

Nikola Babić/Pritscreen Instagaram/rozgajelenaofficial