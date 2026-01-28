Јелена Ѓоковиќ со ненаметлива мода: Сопругата на Ноле привлече внимание со очилата

Во последните денови, очилата на Јелена Ѓоковиќ, чија цена се проценува на околу 800 евра, беа во центарот на вниманието на јавноста.

Стој модел е од германскиот премиум бренд MYKITA, познат по својот минималистички дизајн, врвна изработка и иновативни материјали – вредности кои совршено се вклопуваат во стилот и естетиката што Јелена ги негува со години.

Нивните очила често ги избираат архитекти, уметници и љубители на современиот дизајн, а фактот што Јелена Ѓоковиќ ги носи само го потврдува нивниот статус во светот на луксузната, но сепак ненаметлива мода.

Сепак, ова не е прв пат очилата на Јелена да привлечат внимание – сосема спротивното. Со години, нејзиниот избор на очила за сонце јасно покажува префинет вкус, но и познавање на историјата на модата.

foto: Printscreen/Instagram/jelenadjokovicndf