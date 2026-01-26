Јавното писмо на синот Бруклин им ги урна сништата на Викторија и Дејвид Бекам

Со текот на годините, пензионираниот фудбалер Дејвид Бекам и модната дизајнерка и пејачка Викторија Бекам прочитале многу грди работи за себе, но веројатно никогаш не замислувале какво писмо ќе им напише нивниот најстар син Бруклин Бекам. Откако напиша низа обвинувања против своите родители на својот Инстаграм во понеделник вечерта, натписите за познатото семејство не стивнуваат.

Британскиот „Мирор“ пишува дека Викторија е скршена од јавното писмо на синот. Бруклин наведе дека нема намера да се смири со своите родители и ги замоли да престанат да го означуваат на социјалните мрежи и да комуницираат со него само преку неговиот адвокат.

Се чини дека едно нешто во писмото најмногу ја повредило Викторија – фактот што го споменал „идното семејство“ што планира да го изгради со својата сопруга Никола Пелц, што значи дека Викторија и Дејвид веројатно нема да бидат дел од животот на идните деца на Бруклин.

Добро информиран извор вели дека споменувањето на идните внуци е особено болно за Викторија и Дејвид бидејќи идејата еден ден да станат баба и дедо била голем сон за нив.

-Сè што сакаме е мир, приватност и среќа за нас и нашето идно семејство, напишал 26-годишниот Бруклин на крајот од долгото писмо во кое ги обвини своите родители дека го контролираат целиот свој живот.

Викторија за „Вог“ во 2024 година откри дека сака да стане баба, иако била видливо возбудена од споменувањето на внуците, мислејќи дека е сè уште прерано за тоа.

„О, Исусе! Што? Чекај! Не мислам дека тоа сè уште се случува. Освен ако не знаете нешто што јас не го знам. Се надевам дека еден ден ќе бидам благословена на тој начин, тоа би било прекрасно. Но, сè уште не сме стигнале до таму.“, коментирала таа.

Бруклин се ожени со Никола во 2022 година на свои 23 години.

фото:Instagram printscreen/ brooklynpeltzbeckham/ davidbeckham