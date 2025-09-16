Јаболка со мед и цимет: Брз и евтин десерт совршен за диета

Ќе ви треба:

4 големи јаболка

50 г ореви или бадеми, грубо исечкани

3 лажици мед

1 лажичка цимет

1 лажица суво грозје или брусница (по желба)

малку путер за прелив

шлаг

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 180 степени. Отстранете ја јадрото и семките од јаболката, но погрижете се дното да остане непрободено. Измешајте ги оревите, медот, циметот и сувото грозје во сад. Наполнете ги јаболката со подготвената смеса. Намачкајте малку путер одозгора. Наредете ги јаболката на плех обложен со хартија за печење. Печете од 25 минути до половина час во рерна претходно загреана на 180 степени.

фото:Freepik

извор:попара.мк