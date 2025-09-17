Ја снема од пред камери, па се разведе: Еве каде е денес и што прави водителката на „Се’ за љубов“

На врвот на својата популарност, Катарина Шишмановиќ исчезна од малите екрани, а стекна популарност како водителка на емисијата „Сè за љубов“.

Имаше многу шпекулации за нејзиниот живот, а таа неколкупати беше во центарот на вниманието поради нејзините емотивни врски со моќни мажи. Сепак, таа се повлече од јавниот живот пред неколку години, а за неа се знае многу малку.

Иако повремено беше активна на социјалните мрежи, во последно време речиси никогаш не се огласуваше. Сепак, по долго време, Катарина ја сподели најновата фотографија на Инстаграм каде што позираше со пријателка.

На сликата, водителката се насмевнува додека се забавува, а за таа пригода носеше црн корсет.

Да ве потсетиме дека пред неколку години, Катарина се разведе од бизнисменот Дејан Китиќ, со кого живееше во Словенија. Се венчаа во Доминиканската Република и сè изгледаше како бајка, но бракот не траеше долго.

Како што изјави во една прилика, главната причина за пропаѓањето на бракот беше тоа што сфати дека не сака да живее во Љубљана.

– Веднаш знаев дека не можам да живеам таму. Љубљана е многу помал град од Белград, луѓето се различни, како и начинот на живот и начинот на комуникација. Не велам дека таму е подобро или полошо, но дека тоа не е животот за мене. Таму немаше да можам да си ја работам работата бидејќи немаше да можам да зборувам словенечки како луѓето што се родени и израснати таму. Ќе бев далеку од животот и луѓето што ги сакам. Дејан има своја работа и немаше да може да ми прави друштво цел ден. Сфатив дека и таму ќе бидам сама и дека секогаш ќе страдам за Србија и за она што го имам – рече тогаш Катарина, додавајќи:

– Многу подобро се сеќавам на моментот кога помислив дека тој е личноста со која ќе го поминам остатокот од мојот живот. Бев сигурна дека не грешев. Сепак, двајцата се венчавме многу брзо без да сфатиме колку жртви подразбира тоа… Особено кога живееш на 600 километри еден од друг и чекаш викенд за да поминеш малку време заедно. Можеби одлучувачкиот момент беше кога ми рече дека никогаш нема да живее со мене во Србија.

Пред свадбата, таа му кажала на Дејан дека нејзин единствен услов е да го пресели бизнисот во Белград. Бидејќи тоа не се случило, го прекинала Шишмановиќ.

– Ако мислите на физичко изневерување, не мислам дека ме изневерил или, ако ме изневерил, никогаш не дознав за тоа. Проблемот не е дали бил со некој друг или не, туку што не бил со мене кога требало да биде, исто како што јас не бев со него. Ние двајца се измамивме еден со друг во многу поважни работи штом не успеавме, а тоа нема никаква врска со третото лице – заклучила тогаш Катарина.

– Се разведов затоа што повеќе не можев да бидам сама во мојот брак. Бракот подразбира двајца луѓе да поминуваат време заедно, да спијат и да се будат заедно, да го планираат денот, годината, животот, па дури и да се караат. Бев во официјална врска со некого, а сепак живеев сама – раскажала таа за Стори.

Да потсетиме, медиумите пишуваа дека Шишмановиќ била во врска со кралот на бакарот Милан Поповиќ, а во еден период ја освоил сопственикот на продуцентска куќа, Горан Стаменковиќ.

фото:Instagram printscreen/katarina_sismanovic