„Изгледав како затвореник“ – Едита ги отстрани сите тетоважи со ласер

Едита Арадиновиќ (32) ги отстранила речиси сите тетоважи од своето тело.

Пејачката Едита Арадиновиќ се одлучила за овој воопшто не безболен потег бидејќи сакала да се врати на својот природен изглед, кој неодамна повторно стана модерен.

– Едита во минатото беше љубител на тетоважи и постојано црташе нешто на себе. Некои од нив се поврзани и со нејзиниот поранешен емотивен партнер со кого беше во врска со години. Токму нему му ја посвети тетоважата 00.08, која исто така ја отстрани, а која ѝ ја красеше подлактицата. Покрај ова, на неа го напиша и името на песната „Мелек“, кое исто така го избриша со ласер, а потоа го смени името на песната на YouTube платформата во „Never Ask Me Again“ – изјавил извор близок до неа за Информер.

Како што кажал тој, отстранувањето на овие тетоважи не е безболен или евтин процес, но таа не се двоумела кога ја донела одлуката. Отишла во позната приватна медицинска клиника и користела специјален ласер за да ги отстрани трагите од нејзиното минато до секој детаљ.

– Не сакаше ништо да ја потсетува на нејзината поранешна љубов, на која и стави крај, но и да биде извалкана во подоцнежните години. Многу се промени, работеше на себе и ментално и духовно, созреа… Сега само сака да биде природна, да се облекува што е можно поедноставно, да носи што е можно помалку шминка… – изјави извор близок до помладата сестра на Инда Арадиновиќ.

Самата Едита потврдила дека информациите што ги добиле се точни, нагласувајќи дека отстранила сè освен една тетоважа, што има посебно значење за неа.

– Само пред една година имав голема црна тетоважа за која мислев дека никогаш нема да се избрише и бев толку тажна затоа што бев незрело дете кое мислеше дека е модерно да има тетоважа на раката… Сега сум пресреќна секој ден кога ќе се погледнам во огледало и ќе сфатам дека сè е во ред и дека кожата ми е чиста, мека, природна и дека немам црна дамка, како некој затвореник – рече Едита, но не открила каде е единствената тетоважа што ја оставила, ниту каква симболика носи.

Foto: printscreen/Instagram