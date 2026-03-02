Избувна жестока „војна“ – Станија ја тужи Ивана Шопиќ

Старлетата Станија Добројевиќ одлучи да ја тужи Ивана Шопиќ за навредите упатени на социјалните мрежи, каде што водителката ја обвини дека ја заведува јавноста и купува производи за нејзиниот бренд преку евтини кинески платформи. Конфликтот меѓу Станија Добројевиќ и Ивана Шопиќ продолжува да ја тресе јавноста, а најновиот потег на старлетата дополнително ја подигна температурата пред нејзиното влегување во реалното шоу „Елита 9“.

Овие тврдења предизвикаа медиумска војна, при што ниту една страна не се изјаснуваше храбро. Извор близок до старлетата открива дека оваа одлука е донесена откако, како што тврди таа, била премината границата.

– Не сакаше да реагира на секое навредување, но кога навредите станаа чести и сериозни, реши да го прекине разговорот и сè да му го препушти на судот. Смета дека нејзиниот углед е нарушен и дека ваквите обвинувања не треба да останат неказнети – вели извор близок до Станија.

Да ве потсетиме дека нивниот конфликт трае со денови и се одвива јавно, преку остри изјави и меѓусебни обвинувања, а публиката сега со нетрпение очекува понатамошен развој на ситуацијата, како и евентуална средба пред камерите.

