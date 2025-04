Иванка Трамп ја „крена температурата“ во црно бикини додека „јаваше“ на брановите во Костарика (фото)

Иванка Трамп, ќерка на претседателот Доналд Трамп, ја „крена температурата“ во црно бикини додека „јаваше“ на брановите за време на одморот во Костарика, објави „Пејџ Сикс“.

Ќерката на претседателот беше фотографирана како ужива во брановите и сурфањето, додека нејзиниот сопруг Џаред Кушнер гледаше од брегот.

Подоцна, папараците ја фатија Иванка Трамп како шета на плажа со својот сопруг. Ова не е првпат таа да одлучи активно да го помине времето на плажа.

Во текот на истата недела, таа сурфаше и со своето семејство. Ѝ се придружија две од нејзините деца, и сите тие зедоа краток час заедно со инструкторот. Кушнер не бил фотографиран во тој момент, но наводно бил присутен. Инаку, Трамп и Кушнер имаат ќерка, Арабела Роуз (13) и синови Џозеф Фредерик (10) и Теодор Џејмс (8).

