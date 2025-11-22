Ивана Наскова открива зошто сексот во автомобил е шететен по здравјето… До душа кај жен(ск)и по 30-ата, а можеби и не само кај нив? (ВИДЕО)

Ивана Наскова на македонската јавност и е позната како радио и ТВ водител на емисијата „На шанк“, стендап забавувач, писателка, поткастер…

Таа со уште една дама, која за многумина можеби е изненадувачки што се најде во водителското подкаст столче, зашто по професија е фолк пејачка, а сите ја знаат како Адријана Кеш тргнаа да прават женски поткаст.

“Искрено” со Ивана и Адријана, беше македонско поткаст чедо во Интернет просторот, каде две возрасни дами ги „разглобуваа“ машко-женските односи. Од оние вербалните релации, до секојдневните животни ситуации, па се до љубовно – интимните односи меѓу половите.

Некому можеби му личи на (о)зборување во празно, некому на феминистичка фарса, на трети пак како поучно четиво, но едно е сигурно… Ивана и Адријана имаа толку многу теми за разговор, толку многу прашања за одговор, толку многу да си кажат и раскажат, што од туѓо, што од лично искуство. Па не попусто се вели: „Еднаш доживеано, како сто пати раскажано“! А дами од „30+ или малку повеќе“, сигурно имаат доволно акумулиран материјал за сто и една приказна.

Така веќе во првата епизда Ивана и Адријана разврзаа машко-женски муабети, разменувајќи дел од личните искуства. Разбирливо, љубовта, интимата и сексот, меѓу другото или меѓу првото – сеедно, порано или подоцна дојдоа на ред.

А кога имаш 30+ ред е да имаш и своја работа, свој стан, куќа, или барем изнајмен животен простор… Така е барем секаде во современиот цивилизиран свет, освен… Освен во поедини „вукоје*ини“, каде кога и двајцата имате 30+ и он ќе ти рече: „Ама јас живеам со моите“!

Е, тогаш имате проблем! Просторно – сексулен! И локациски, оти тешко се наоѓа празен паркинг, дури автомобилот и да ви изгледа како принудно решение… А Бога ми и здравствен. Така барем тврди Ивана Наскова, која открива зошто сексот во автомобил е шететен по здравјето… Барем по нејзиното, а до душа и кај мноштво жен(ск)и по 30-ата, па можеби и не само кај нив?

Зошто и како, погледнете и потсетете се од парчето на поткастот „Искрено“ на Ивана и Адријана, кој за жал, само што почна – експресно и заврши:

Фото и видео: Инстаграм/adrijana_acevska/ivananaskova/ YouTube – Iskreno so Ivana i Adrijana EP_1