Итно пренесен во болница: Брутално претепан синот на Снежана Ѓуришиќ

Синот на познатата српска фолк пејачка Снежана Ѓуришиќ, Марко Гвозденовиќ (46), бил итно примен во болница откако бил брутално претепан во стан во Врачар, дознава српски Телеграф.

Според неофицијални информации од истрагата, инцидентот се случил завчера попладне кога Гвозденовиќ отишол да го посети својот сосед. Под околности кои сè уште се утврдуваат прецизно, меѓу двајцата мажи избувнала жестока расправија, која набрзо прераснала во физичка пресметка.

Извор близок до истрагата наведува дека соседот физички го нападнал Гвозденовиќ и го удрил неколку пати. Лекарскиот преглед утврдил сериозни повреди – скршени ребра.

Гвозденовиќ е свесен, комуникативен и моментално е во стабилна состојба, но е задржан за понатамошна дијагностика.

Надлежните органи веднаш реагирале на овој инцидент. Како што дознаваат од споменатиот српски медиуме, истрагата за целиот случај ја презела Првото основно јавно обвинителство во Белград.

Обвинителството нареди собирање на сите потребни докази, земање изјави од учесници и сведоци, како и доставување на медицинска документација за степенот на повредите што ги претрпел Гвозденовиќ. Се очекува против напаѓачот да бидат поднесени соодветни кривични пријави во редовна постапка или да биде одреден притвор, во зависност од понатамошните наоди од истрагата.

Патем, Марко Гвозденовиќ претходно беше тема на медиумски написи поради неговиот бурен животен стил и несогласувањата во семејството.

фото:Instagram printscreeen/ You Tube/ snezana.djurisic_