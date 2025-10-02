Истражувачи од САД го уриваат митот „Никотинот предизвикува рак“

Многу Американци имаат негативен став кон никотинот. Стимулансот, кој природно се наоѓа во тутунските растенија, е тоа што ги прави луѓето зависни од цигарите, при што пушењето е причината за 490.000 смртни случаи во САД секоја година. Кога луѓето се обидуваат да се откажат од пушењето, најчесто потребата за никотин и напливот на допамин што го ослободува во мозокот, ги спречуваат нивните обиди.

Во овој контекст, никотинот е одговорен за многу здравствени проблеми. Но, експертите за јавно здравје велат дека иако никотинот претставува ризик, некои производи што го содржат се побезбедни од цигарите. Затоа експертите се загрижени дека широко распространетите заблуди за ефектот на оваа состојка врз телото прават поголема штета отколку корист.

Мнозинството луѓе во САД погрешно веруваат дека никотинот е супстанцата во цигарите што предизвикува рак.

– Всушност, штетата од пушењето доаѓа од согорувањето на состојките во цигарата, а не од самиот никотин – објаснува Џејми Хартман-Бојс, истражувач за здравствена политика на Универзитетот во Масачусетс Амхерст.

Во чадот од цигарите произведен од согорувањето на тутунот се идентификувани повеќе од 70 канцерогени материи, што може да ја оштети човечката ДНК и да биде основа за појава на рак.

Со години, цигарите беа главниот начин на кој повеќето Американци консумираа никотин. Од аспект на јавното здравје, не претставуваше голем проблем ако луѓето ги поистоветуваат опасностите од пушењето со опасностите од таа конкретна супстанца, сè додека тоа ги одвраќаше од палење цигара.

– Сега, благодарение на новите опции без чад како што се уредите што го загреваат тутунот и никотинските ќесички, ние сме во сосема поинаков пејзаж кога станува збор за комерцијални производи со никотин – вели Хартман-Бојс.

Студиите покажуваат дека никотинските ќесички одобрени од Американската администрација за храна и лекови (ФДА), иако не се без ризик, ја намалуваат изложеноста на луѓето на штетни материи во споредба со цигарите.

Во што е проблемот?

Проблемот со кој сега се соочуваат експертите за зависности и јавно здравје е како да се коригира наративот за никотинот заради намалување на штетата. Тие сакаат луѓето кои пушат да знаат дека преминувањето на помалку штетни алтернативи со никотин е подобра опција од продолжување со пушење цигари. Студиите сугерираат дека поголема е веројатноста луѓето успешно да се откажат од пушењето со помош на алтернативите што содржат никотин бидејќи тие помагаат во ублажување на симптомите на апстиненција. Секако, експертите не ги охрабруваат луѓето кои воопшто не користат тутунски производи да станат корисници на тутунските алтернативи.

Што знаеме за никотинот?

Организациите против тутун имаат тенденција да заземаат цврст став против никотинот, нагласувајќи го неговото влијание врз развојот на мозокот кај адолесцентите. Неспорно е дека употребата на никотин носи реални ризици. Жените кои користат тутун без чад за време на бременост може да родат бебиња со помала родилна тежина од жените кои не користат никотин, а истражувањата врз глувци сугерираат дека користењето вејп за време на бременост може да наштети врз развојот на белите дробови на бебињата.

– Никотинот создава зависност, особено за луѓето кои почнуваат да го користат на млада возраст. Но, тој не предизвикува директно рак поврзано со пушењето. Кога станува збор за прашањето дали никотинот предизвикува други сериозни разлики во развојот на мозокот, одлуката на жирито дефинитивно сè уште е нерешено – вели Хартман-Бојс.

Според професорот Џонатан Фаулдс од Институтот за рак на Универзитетот Пен Стејт, доказите дека никотинот е штетен за мозокот во развој имаат приближно ист квалитет како и доказите за влијанието на кофеинот врз младите луѓе.

– И двата се стимуланси кои веројатно можат да имаат негативен ефект врз развојот на мозокот. Но, истите луѓе кои велат дека никотинот предизвикува оштетување на мозокот, им даваат џепарлак на своите деца да одат во „Старбакс“ и да купуваат што сакаат – вели Фаулдс.

Диференцирањето на ризиците од зависност од никотин и ризиците од согорен тутун не е едноставна порака за пренесување. Но, истражувањата сугерираат дека сеопфатните пристапи кои ги водат луѓето низ науката, објаснувајќи ги основните причини за штетите од тутунот, се најефикасни во намалувањето на лажните верувања.