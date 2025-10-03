Инди Арадиновиќ проговори за тешката операција на желудникот: „Минав низ пекол, лекарите се бореа за мојот живот“

Фолк пејачката Индира Арадиновиќ Инди пред неколку години имаше операција на желудникот, по што претрпе долгорочни последици поради компликации.

Сепак, со напорен тренинг и правилна исхрана, таа успеа да ја доведе линијата до посакуваниот изглед.

Неодамна, таа се огласи од својот одмор во Улцињ и покажа како изгледа во костим за капење.

Позираше на плажа во бикини со змиски дезен, а во таа пригода ги покажа и своите тетоважи.

Патем, фолк пејачката неодамна наполни 39 години и добива бројни комплименти за својот изглед.

– Поминав низ тежок период, две операции во рок од две недели, останав без слезина, панкреасот беше засегнат. Сè уште живеам со дел од последиците, но му сум благодарна на Бога што сум меѓу вас, живите – призна Инди во еден момент за последиците од операцијата.

Да потсетиме дека Инди претходно рече дека понекогаш повраќа по јадење.

– Не се каам што се оперирав, бидејќи ослабев 35 килограми. Да, поминав низ пекол. Лекарите се бореа за мојот живот еден месец по операцијата. Ќе морам да примам инјекции до крајот на животот. Поради компликации, ја изгубив слезината, а панкреасот не ми работи добро… Никогаш нема да бидам толку здравa како што бев пред операцијата – изјави пејачот за Блиц.

фото:Instagram printscreen/indy_ara_indira