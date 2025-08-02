Илија Мицев и Тодор Ушитков заедно со познати фудбалери, танчари и бројни актери во нивната уникатна инструментална фузија – „Тime“ (ВИДЕО)

Македонската музичка ризница од денеска е побогата за уште едно инструментално дело во изведба на Илија Мицев и Тодор Ушитков од Дакапо Бенд.



„Тајм“ на Илија и Тодор е уникатна инструментална фузија што ги спојува богатите ритми на Балканот со слободата на џезот и боите на светската музика. Овој проект е креиран со страст и прецизност – каде секој тон раскажува приказна, а секој ритам повикува на движење.



Голема актерска екипа и танчари ја красат екранизацијата на „Тајм“, а меѓу нив има и популарни фудбалери.



Популарните и успешни македонски фудбалери Александар Вареловски – Брзи и Александар Мишов како јаготка на шлагот ја надополнуваат младата актерска екипа сочинета од танчарите: Сара Мицова, Елена Накова, Драгица Јосифова, Бисера Манева и Мила Кимова, фудбалерите: Илија Мукаетов, Никола Костоски, Зоран Мантев, Марјан Митрев, Ангел Исаков, Марија Мишева, како и статистите: Матеј Мицов, Стефанија Тасева, Илија Коцев, Ангела Велкова, Никола Тасев, Јасмина Ѓорѓиева, Теа Костова.



„Тајм“ на Илија и Тодор не е само музика – тоа е чувство кое ќе ве однесе низ различни култури, емоции и пејзажи – без да го напуштите местото каде што сте.