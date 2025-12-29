Игор Којиќ ја однесе својата нова девојка на зимски одмор – Романса на скијачката патека

Игор Којиќ, синот на пејачот Драган Којиќ Кеба, ужива во зимскиот одмор со својата нова девојка. Којиќ и неговата избраничка, по романтичниот одмор во Дубаи, отпатуваа во планините, каде, судејќи според фотографиите објавени од Игор, уживаат во сиот шарм на зимата.

Вљубениот пар се фотографираше на скијачката патека, а судејќи според нивните насмевки, Којиќ не е далеку од ветувањето што му го даде на својот татко на неговиот соло концерт.

Имено, Игор потоа му соопшти на Кеба на сцената дека планира да се жени по трет пат, а пејачот јавно призна дека му се допаѓа неговата идна снаа како личност.

– Таа е убава девојка, да бидам искрен. Дали ќе биде снаа, за тоа одлучува Игор, но мене навистина ми се допаѓа како личност, целосно и одвнатре и однадвор. Од Игор зависи, јас не би се мешала. Никогаш не сум се мешал во неговите избори. Ова ќе му биде трет брак. Па што е проблемот? Нема никаква врска со неговото минато, секогаш сум велел дека нема да зборувам за тоа. Немам лоши зборови за поранешните снаи. Нема причина. Неговиот избор од срце е и мој избор. Размислете добро. Не плашете се – рече Кеба.

Да потсетиме дека пред неколку месеци, Игор официјално се разведе од Софија Дачиќ, која неодамна се откажа од музичкото натпреварување „Ѕвезде Гранда“, на кое нејзиното пеење го оценуваше и нејзиниот поранешен свекор Кеба.

